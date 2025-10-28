قیمت ValleyDAO (GROW)
قیمت لحظه ای ValleyDAO (GROW) برابر است با $0.387037. در 24 ساعت گذشته، GROW در بازه قیمتی حداقل $ 0.385975 تا حداکثر $ 0.410686 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GROW برابر با $ 2.42 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.152417 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، GROW در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -2.25% و در 7 روز گذشته -2.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی ValleyDAO برابر است با $ 4.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GROW برابر است با 11.06M، و عرضه کل آن 30050000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 11.61M است.
امروز، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.0089163659426391 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.0710919624 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.1611714569 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.01570784775679814 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0089163659426391
|-2.25%
|30 روز
|$ -0.0710919624
|-18.36%
|60 روز
|$ -0.1611714569
|-41.64%
|90 روز
|$ -0.01570784775679814
|-3.90%
ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.
The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.
ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.
