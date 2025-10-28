قیمت لحظه‌ ای ValleyDAO امروز برابر است با 0.387037 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GROW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GROW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ValleyDAO امروز برابر است با 0.387037 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GROW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GROW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو ValleyDAO

قیمت ValleyDAO (GROW)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GROW به USD:

$0.387037
$0.387037
-2.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ValleyDAO (GROW)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:16:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ValleyDAO (GROW) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.385975
$ 0.385975
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.410686
$ 0.410686
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.385975
$ 0.385975

$ 0.410686
$ 0.410686

$ 2.42
$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417

+0.18%

-2.25%

-2.22%

-2.22%

قیمت لحظه‌ ای ValleyDAO (GROW) برابر است با $0.387037. در 24 ساعت گذشته، GROW در بازه قیمتی حداقل $ 0.385975 تا حداکثر $ 0.410686 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GROW برابر با $ 2.42 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.152417 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GROW در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -2.25% و در 7 روز گذشته -2.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ValleyDAO (GROW)

$ 4.27M
$ 4.27M

--
----

$ 11.61M
$ 11.61M

11.06M
11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0

ارزش بازار فعلی ValleyDAO برابر است با $ 4.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GROW برابر است با 11.06M، و عرضه کل آن 30050000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.61M است.

تاریخچه قیمت ValleyDAO (GROW) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.0089163659426391 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.0710919624 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.1611714569 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ValleyDAO به USD به میزان $ -0.01570784775679814 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0089163659426391-2.25%
30 روز$ -0.0710919624-18.36%
60 روز$ -0.1611714569-41.64%
90 روز$ -0.01570784775679814-3.90%

ValleyDAOGROW چیست

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ValleyDAO (GROW)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ValleyDAO (USD)

ارزش ValleyDAO (GROW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ValleyDAO (GROW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ValleyDAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ValleyDAO را بررسی کنید!

GROW به ارزهای محلی

توکنومیکس ValleyDAO (GROW)

درک، توکنومیکس ValleyDAO (GROW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GROW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ValleyDAO (GROW)

امروز ValleyDAO (GROW) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GROW به واحد USD برابر است با 0.387037 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GROW نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GROW نسبت به USD برابر است با $ 0.387037. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ValleyDAO چقدر است؟
ارزش بازار GROW برابر است با $ 4.27M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GROW چقدر است؟
عرضه در گردش GROW برابر است با 11.06M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GROW چقدر بوده است؟
GROW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.42 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GROW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GROW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.152417 USD رسید.
حجم معاملات GROW چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GROW برابر است با -- USD.
آیا GROW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GROW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GROW مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:16:28 (UTC+8)

