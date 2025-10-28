UltraXRPULTRAXRP چیست

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت UltraXRP (USD)

ارزش UltraXRP (ULTRAXRP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UltraXRP (ULTRAXRP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

توکنومیکس UltraXRP (ULTRAXRP)

درک، توکنومیکس UltraXRP (ULTRAXRP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره UltraXRP (ULTRAXRP) 

امروز UltraXRP (ULTRAXRP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ULTRAXRP به واحد USD برابر است با 2.51 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. 

قیمت فعلی ULTRAXRP نسبت به USD چقدر است؟ $ 2.51 . 

ارزش بازار UltraXRP چقدر است؟ ارزش بازار ULTRAXRP برابر است با $ 42.70K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. 

عرضه در گردش ULTRAXRP چقدر است؟ عرضه در گردش ULTRAXRP برابر است با 16.99K USD . 

بالاترین قیمت تمام‌ وقت ULTRAXRP چقدر بوده است؟ ULTRAXRP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.61 USD دست یافت. 

پایین‌ ترین قیمت ULTRAXRP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ULTRAXRP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 2.09 USD رسید. 

حجم معاملات ULTRAXRP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ULTRAXRP برابر است با -- USD .

