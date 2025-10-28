قیمت UFOPEPE (UFO)
-1.03%
-4.23%
+6.10%
+6.10%
قیمت لحظه ای UFOPEPE (UFO) برابر است با $0.00003665. در 24 ساعت گذشته، UFO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003639 تا حداکثر $ 0.0000385 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UFO برابر با $ 0.00129662 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00002882 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، UFO در یک ساعت گذشته -1.03%، در 24 ساعت گذشته -4.23% و در 7 روز گذشته +6.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی UFOPEPE برابر است با $ 36.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UFO برابر است با 991.20M، و عرضه کل آن 991203813.714157 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 36.39K است.
امروز، تغییر قیمت UFOPEPE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت UFOPEPE به USD به میزان $ -0.0000069705 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت UFOPEPE به USD به میزان $ -0.0000094925 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت UFOPEPE به USD به میزان $ -0.000008841848222818856 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-4.23%
|30 روز
|$ -0.0000069705
|-19.01%
|60 روز
|$ -0.0000094925
|-25.90%
|90 روز
|$ -0.000008841848222818856
|-19.43%
$UFO is the latest memecoin sensation on Solana! Are you fascinated by UFOs? Do you have a soft spot for memecoins? We've got the perfect blend for you! Introducing $UFO, where UFO culture meets the iconic PEPE the Frog! 🐸✨
$UFO isn't just another memecoin—it's a cosmic adventure! Picture a universe where UFO enthusiasts and meme lovers unite under one banner. We're all about combining our passion for the unexplained with a humorous, memetastic twist. 👽🚀
