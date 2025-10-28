TonioTONIO چیست

منبع Tonio (TONIO) وب سایت رسمی

TONIO به ارزهای محلی

توکنومیکس Tonio (TONIO)

درک، توکنومیکس Tonio (TONIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TONIO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tonio (TONIO) امروز Tonio (TONIO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TONIO به واحد USD برابر است با 0.00924255 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TONIO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00924255 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TONIO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tonio چقدر است؟ ارزش بازار TONIO برابر است با $ 924.63K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TONIO چقدر است؟ عرضه در گردش TONIO برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TONIO چقدر بوده است؟ TONIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03598027 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TONIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TONIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00348256 USD رسید. حجم معاملات TONIO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TONIO برابر است با -- USD . آیا TONIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TONIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TONIO مراجعه کنید.

