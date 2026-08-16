قیمت امروز The Invincible Game Token

قیمت لحظه‌ ای The Invincible Game Token (IGGT) در حال حاضر برابر با $ 0.01210479 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IGGT به USD برابر با $ 0.01210479 برای هر IGGT می‌ باشد.

توکن The Invincible Game Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 146,212 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.02M IGGT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IGGT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.063498 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IGGT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 46.92K رسیده است.

اطلاعات بازار The Invincible Game Token (IGGT)

ارزش بازار $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K حجم (24 ساعته) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M سرمایه در گردش 12.02M 12.02M 12.02M عرضه کل 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

ارزش بازار فعلی The Invincible Game Token برابر است با $ 146.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 46.92K. عرضه در گردش IGGT برابر است با 12.02M، و عرضه کل آن 999999872.792214 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.10M است.