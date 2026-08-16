قیمت امروز Tampon Tim Meme

قیمت لحظه‌ ای Tampon Tim Meme (TAMPON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAMPON به USD برابر با $ 0 برای هر TAMPON می‌ باشد.

توکن Tampon Tim Meme در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,291 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M TAMPON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAMPON در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAMPON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Tampon Tim Meme (TAMPON)

ارزش بازار $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,964,565.7425983 999,964,565.7425983 999,964,565.7425983

ارزش بازار فعلی Tampon Tim Meme برابر است با $ 28.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TAMPON برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999964565.7425983 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.29K است.