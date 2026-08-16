قیمت امروز SOULONSOL

قیمت لحظه‌ ای SOULONSOL (SOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOS به USD برابر با $ 0 برای هر SOS می‌ باشد.

توکن SOULONSOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,352 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.15M SOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00113679 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SOULONSOL (SOS)

ارزش بازار $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K سرمایه در گردش 979.15M 979.15M 979.15M عرضه کل 979,153,471.3641503 979,153,471.3641503 979,153,471.3641503

ارزش بازار فعلی SOULONSOL برابر است با $ 74.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOS برابر است با 979.15M، و عرضه کل آن 979153471.3641503 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.35K است.