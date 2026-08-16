قیمت امروز Soul Scanner

قیمت لحظه‌ ای Soul Scanner (SOUL) در حال حاضر برابر با $ 0.17915 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOUL به USD برابر با $ 0.17915 برای هر SOUL می‌ باشد.

توکن Soul Scanner در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 179,150 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M SOUL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOUL در بازه‌ ای بین $ 0.178578 (حداقل) و $ 0.180629 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.3 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.152258 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOUL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 265.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Soul Scanner (SOUL)

ارزش بازار $ 179.15K$ 179.15K $ 179.15K حجم (24 ساعته) $ 265.15$ 265.15 $ 265.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 179.15K$ 179.15K $ 179.15K سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Soul Scanner برابر است با $ 179.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 265.15. عرضه در گردش SOUL برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.15K است.