Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it's powered by something bigger: trust. This isn't just another meme token. It's a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت SOSANA (USD)

ارزش SOSANA (SOSANA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SOSANA (SOSANA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SOSANA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SOSANA را بررسی کنید!

توکنومیکس SOSANA (SOSANA)

درک، توکنومیکس SOSANA (SOSANA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOSANA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SOSANA (SOSANA) امروز SOSANA (SOSANA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOSANA به واحد USD برابر است با 0.219833 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOSANA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.219833 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOSANA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SOSANA چقدر است؟ ارزش بازار SOSANA برابر است با $ 19.54M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOSANA چقدر است؟ عرضه در گردش SOSANA برابر است با 88.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOSANA چقدر بوده است؟ SOSANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.496509 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOSANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOSANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.160209 USD رسید. حجم معاملات SOSANA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOSANA برابر است با -- USD . آیا SOSANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOSANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOSANA مراجعه کنید.

