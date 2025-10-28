قیمت لحظه‌ ای SOSANA امروز برابر است با 0.219833 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOSANA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOSANA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SOSANA امروز برابر است با 0.219833 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOSANA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOSANA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت SOSANA (SOSANA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SOSANA به USD:

$0.219835
-13.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای SOSANA (SOSANA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:49:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SOSANA (SOSANA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.219035
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.256915
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.219035
$ 0.256915
$ 0.496509
$ 0.160209
+0.03%

-13.62%

-17.73%

-17.73%

قیمت لحظه‌ ای SOSANA (SOSANA) برابر است با $0.219833. در 24 ساعت گذشته، SOSANA در بازه قیمتی حداقل $ 0.219035 تا حداکثر $ 0.256915 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SOSANA برابر با $ 0.496509 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.160209 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SOSANA در یک ساعت گذشته +0.03%، در 24 ساعت گذشته -13.62% و در 7 روز گذشته -17.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SOSANA (SOSANA)

$ 19.54M
--
$ 19.54M
88.89M
88,888,888.0
ارزش بازار فعلی SOSANA برابر است با $ 19.54M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOSANA برابر است با 88.89M، و عرضه کل آن 88888888.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.54M است.

تاریخچه قیمت SOSANA (SOSANA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SOSANA به USD به میزان $ -0.034688389010295 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SOSANA به USD به میزان $ -0.0502928001 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SOSANA به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SOSANA به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.034688389010295-13.62%
30 روز$ -0.0502928001-22.87%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

SOSANASOSANA چیست

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SOSANA (SOSANA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SOSANA (USD)

ارزش SOSANA (SOSANA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SOSANA (SOSANA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SOSANA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SOSANA را بررسی کنید!

SOSANA به ارزهای محلی

توکنومیکس SOSANA (SOSANA)

درک، توکنومیکس SOSANA (SOSANA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOSANA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SOSANA (SOSANA)

امروز SOSANA (SOSANA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SOSANA به واحد USD برابر است با 0.219833 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SOSANA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SOSANA نسبت به USD برابر است با $ 0.219833. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SOSANA چقدر است؟
ارزش بازار SOSANA برابر است با $ 19.54M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SOSANA چقدر است؟
عرضه در گردش SOSANA برابر است با 88.89M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOSANA چقدر بوده است؟
SOSANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.496509 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SOSANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SOSANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.160209 USD رسید.
حجم معاملات SOSANA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOSANA برابر است با -- USD.
آیا SOSANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SOSANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOSANA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SOSANA (SOSANA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

