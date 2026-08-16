قیمت امروز Sora Labs

قیمت لحظه‌ ای Sora Labs (SORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SORA به USD برابر با $ 0 برای هر SORA می‌ باشد.

توکن Sora Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,309.09 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.27M SORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SORA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03836864 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SORA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -0.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sora Labs (SORA)

ارزش بازار $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K سرمایه در گردش 999.27M 999.27M 999.27M عرضه کل 999,271,121.794041 999,271,121.794041 999,271,121.794041

ارزش بازار فعلی Sora Labs برابر است با $ 16.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SORA برابر است با 999.27M، و عرضه کل آن 999271121.794041 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.31K است.