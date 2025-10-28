SOLTANSOLTAN چیست

SOLTAN ($SOLTAN) is a tribute to Sultan Kösen, who holds the Guinness World Record as the tallest living person at 8 feet 3 inches (2.51 meters). Built as a meme cryptocurrency on the Solana blockchain, the project leverages Sultan’s iconic height as the central branding concept. It is also actively supported by the living icon Sultan Kösen himself Like other meme tokens, SOLTAN relies on community engagement, social media presence, and memetic appeal rather than technical utility features. SOLTAN ($SOLTAN) is a tribute to Sultan Kösen, who holds the Guinness World Record as the tallest living person at 8 feet 3 inches (2.51 meters). Built as a meme cryptocurrency on the Solana blockchain, the project leverages Sultan’s iconic height as the central branding concept. It is also actively supported by the living icon Sultan Kösen himself Like other meme tokens, SOLTAN relies on community engagement, social media presence, and memetic appeal rather than technical utility features.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SOLTAN (SOLTAN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SOLTAN (USD)

ارزش SOLTAN (SOLTAN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SOLTAN (SOLTAN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SOLTAN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SOLTAN را بررسی کنید!

SOLTAN به ارزهای محلی

توکنومیکس SOLTAN (SOLTAN)

درک، توکنومیکس SOLTAN (SOLTAN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOLTAN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SOLTAN (SOLTAN) امروز SOLTAN (SOLTAN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOLTAN به واحد USD برابر است با 0.00014507 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOLTAN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00014507 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOLTAN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SOLTAN چقدر است؟ ارزش بازار SOLTAN برابر است با $ 145.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOLTAN چقدر است؟ عرضه در گردش SOLTAN برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOLTAN چقدر بوده است؟ SOLTAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000567 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOLTAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOLTAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013358 USD رسید. حجم معاملات SOLTAN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOLTAN برابر است با -- USD . آیا SOLTAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOLTAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOLTAN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SOLTAN (SOLTAN)