SolottoLOTTO چیست

Solotto ($LOTTO) is the first on-chain lottery built on Solana. Holders qualify for weekly raffles by trading at least 75% of their holdings each cycle (Monday–Sunday). Wallets are split into tiers, and winners are randomly selected with prize pools funded directly from Pump.fun’s dynamic creator fees. This system drives trading volume, rewards active participants, and gamifies the experience — giving traders both a chance to profit from market activity and to win additional rewards. Trade. Hold. Win. Solotto ($LOTTO) is the first on-chain lottery built on Solana. Holders qualify for weekly raffles by trading at least 75% of their holdings each cycle (Monday–Sunday). Wallets are split into tiers, and winners are randomly selected with prize pools funded directly from Pump.fun’s dynamic creator fees. This system drives trading volume, rewards active participants, and gamifies the experience — giving traders both a chance to profit from market activity and to win additional rewards. Trade. Hold. Win.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Solotto (LOTTO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Solotto (USD)

ارزش Solotto (LOTTO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Solotto (LOTTO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Solotto را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Solotto را بررسی کنید!

LOTTO به ارزهای محلی

توکنومیکس Solotto (LOTTO)

درک، توکنومیکس Solotto (LOTTO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LOTTO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Solotto (LOTTO) امروز Solotto (LOTTO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LOTTO به واحد USD برابر است با 0.00013364 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LOTTO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00013364 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LOTTO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Solotto چقدر است؟ ارزش بازار LOTTO برابر است با $ 119.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LOTTO چقدر است؟ عرضه در گردش LOTTO برابر است با 892.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LOTTO چقدر بوده است؟ LOTTO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00041251 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LOTTO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LOTTO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000732 USD رسید. حجم معاملات LOTTO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LOTTO برابر است با -- USD . آیا LOTTO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LOTTO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LOTTO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Solotto (LOTTO)