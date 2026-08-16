قیمت امروز SOLdiers

قیمت لحظه‌ ای SOLdiers (SOLDIERS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLDIERS به USD برابر با $ 0 برای هر SOLDIERS می‌ باشد.

توکن SOLdiers در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67,472 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.66M SOLDIERS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLDIERS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00151635 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLDIERS طی یک ساعت گذشته به میزان +1.88% و در هفت روز اخیر به میزان -46.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SOLdiers (SOLDIERS)

ارزش بازار $ 67.47K$ 67.47K $ 67.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.47K$ 67.47K $ 67.47K سرمایه در گردش 999.66M 999.66M 999.66M عرضه کل 999,663,456.190278 999,663,456.190278 999,663,456.190278

ارزش بازار فعلی SOLdiers برابر است با $ 67.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLDIERS برابر است با 999.66M، و عرضه کل آن 999663456.190278 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.47K است.