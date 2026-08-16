قیمت امروز solanaclawd

قیمت لحظه‌ ای solanaclawd (CLAWD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWD به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWD می‌ باشد.

توکن solanaclawd در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,871 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 774.90M CLAWD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +14.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار solanaclawd (CLAWD)

ارزش بازار $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K سرمایه در گردش 774.90M 774.90M 774.90M عرضه کل 774,903,825.504893 774,903,825.504893 774,903,825.504893

ارزش بازار فعلی solanaclawd برابر است با $ 53.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWD برابر است با 774.90M، و عرضه کل آن 774903825.504893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.87K است.