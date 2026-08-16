قیمت امروز smolecoin

قیمت لحظه‌ ای smolecoin (SMOLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SMOLE به USD برابر با $ 0 برای هر SMOLE می‌ باشد.

توکن smolecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,529,288 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.00B SMOLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SMOLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SMOLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -0.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار smolecoin (SMOLE)

ارزش بازار $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M سرمایه در گردش 420.00B 420.00B 420.00B عرضه کل 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی smolecoin برابر است با $ 6.53M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SMOLE برابر است با 420.00B، و عرضه کل آن 420000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.53M است.