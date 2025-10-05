قیمت لحظه‌ ای Skillful AI امروز برابر است با 0.00181765 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SKAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SKAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Skillful AI امروز برابر است با 0.00181765 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SKAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SKAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 SKAI به USD:

$0.00181765
$0.00181765$0.00181765
-0.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Skillful AI (SKAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Skillful AI (SKAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00183074
$ 0.00183074$ 0.00183074
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743

$ 0.00183074
$ 0.00183074$ 0.00183074

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

+0.05%

-0.51%

-6.55%

-6.55%

قیمت لحظه‌ ای Skillful AI (SKAI) برابر است با $0.00181765. در 24 ساعت گذشته، SKAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00179743 تا حداکثر $ 0.00183074 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SKAI برابر با $ 0.252674 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00113594 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SKAI در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته -0.51% و در 7 روز گذشته -6.55% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Skillful AI (SKAI)

$ 206.07K
$ 206.07K$ 206.07K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Skillful AI برابر است با $ 206.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SKAI برابر است با 113.37M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.82M است.

تاریخچه قیمت Skillful AI (SKAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Skillful AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Skillful AI به USD به میزان $ -0.0000825236 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Skillful AI به USD به میزان $ +0.0001033892 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Skillful AI به USD به میزان $ -0.0001528678046757698 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.51%
30 روز$ -0.0000825236-4.54%
60 روز$ +0.0001033892+5.69%
90 روز$ -0.0001528678046757698-7.75%

Skillful AISKAI چیست

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Skillful AI (USD)

ارزش Skillful AI (SKAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Skillful AI (SKAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Skillful AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Skillful AI را بررسی کنید!

SKAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Skillful AI (SKAI)

درک، توکنومیکس Skillful AI (SKAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SKAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Skillful AI (SKAI)

امروز Skillful AI (SKAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SKAI به واحد USD برابر است با 0.00181765 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SKAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SKAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00181765. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Skillful AI چقدر است؟
ارزش بازار SKAI برابر است با $ 206.07K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SKAI چقدر است؟
عرضه در گردش SKAI برابر است با 113.37M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SKAI چقدر بوده است؟
SKAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.252674 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SKAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SKAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00113594 USD رسید.
حجم معاملات SKAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SKAI برابر است با -- USD.
آیا SKAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SKAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SKAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:58 (UTC+8)

