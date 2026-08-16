قیمت امروز Skate

قیمت لحظه‌ ای Skate (SKATE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SKATE به USD برابر با $ 0 برای هر SKATE می‌ باشد.

توکن Skate در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132,771 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 134.14M SKATE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SKATE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.130825 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SKATE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +3.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 212.79 رسیده است.

اطلاعات بازار Skate (SKATE)

ارزش بازار $ 132.77K$ 132.77K $ 132.77K حجم (24 ساعته) $ 212.79$ 212.79 $ 212.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 975.27K$ 975.27K $ 975.27K سرمایه در گردش 134.14M 134.14M 134.14M عرضه کل 999,999,944.7637321 999,999,944.7637321 999,999,944.7637321

ارزش بازار فعلی Skate برابر است با $ 132.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 212.79. عرضه در گردش SKATE برابر است با 134.14M، و عرضه کل آن 999999944.7637321 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 975.27K است.