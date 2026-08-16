قیمت امروز Singularity Finance

قیمت لحظه‌ ای Singularity Finance (SFI) در حال حاضر برابر با $ 0.00298662 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SFI به USD برابر با $ 0.00298662 برای هر SFI می‌ باشد.

توکن Singularity Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 622,533 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 84.53M SFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SFI در بازه‌ ای بین $ 0.00289974 (حداقل) و $ 0.00346044 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.204218 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00245785 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SFI طی یک ساعت گذشته به میزان -13.64% و در هفت روز اخیر به میزان -26.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.71 رسیده است.

اطلاعات بازار Singularity Finance (SFI)

ارزش بازار $ 622.53K$ 622.53K $ 622.53K حجم (24 ساعته) $ 37.71$ 37.71 $ 37.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M سرمایه در گردش 84.53M 84.53M 84.53M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Singularity Finance برابر است با $ 622.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.71. عرضه در گردش SFI برابر است با 84.53M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.49M است.