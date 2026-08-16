قیمت امروز Shiba

قیمت لحظه‌ ای Shiba (SHIBA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIBA به USD برابر با $ 0 برای هر SHIBA می‌ باشد.

توکن Shiba در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,056 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,000.00T SHIBA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIBA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIBA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -0.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shiba (SHIBA)

ارزش بازار $ 60.06K$ 60.06K $ 60.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.06K$ 60.06K $ 60.06K سرمایه در گردش 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T عرضه کل 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

ارزش بازار فعلی Shiba برابر است با $ 60.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIBA برابر است با 1,000.00T، و عرضه کل آن 1.0e+15 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.06K است.