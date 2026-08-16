قیمت امروز ROME Stablecoin

قیمت لحظه‌ ای ROME Stablecoin (ROME) در حال حاضر برابر با $ 1.003 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROME به USD برابر با $ 1.003 برای هر ROME می‌ باشد.

توکن ROME Stablecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,198,618 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 403.73K ROME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROME در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.35 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.569602 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROME طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.12 رسیده است.

اطلاعات بازار ROME Stablecoin (ROME)

ارزش بازار $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M حجم (24 ساعته) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T سرمایه در گردش 403.73K 403.73K 403.73K عرضه کل 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

ارزش بازار فعلی ROME Stablecoin برابر است با $ 1.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.12. عرضه در گردش ROME برابر است با 403.73K، و عرضه کل آن 403725.094899 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.20T است.