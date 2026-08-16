قیمت امروز Rogue AI

قیمت لحظه‌ ای Rogue AI (RAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAI به USD برابر با $ 0 برای هر RAI می‌ باشد.

توکن Rogue AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,185 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M RAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00144283 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +18.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rogue AI (RAI)

ارزش بازار $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

ارزش بازار فعلی Rogue AI برابر است با $ 35.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RAI برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999947810.789558 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.19K است.