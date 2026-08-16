قیمت امروز Ratehopper AI

قیمت لحظه‌ ای Ratehopper AI (ROO) در حال حاضر برابر با $ 0.00110425 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROO به USD برابر با $ 0.00110425 برای هر ROO می‌ باشد.

توکن Ratehopper AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 325,343 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 294.63M ROO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROO در بازه‌ ای بین $ 0.00110358 (حداقل) و $ 0.00112409 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00440741 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Ratehopper AI (ROO)

ارزش بازار $ 325.34K$ 325.34K $ 325.34K حجم (24 ساعته) $ 24.40$ 24.40 $ 24.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M سرمایه در گردش 294.63M 294.63M 294.63M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ratehopper AI برابر است با $ 325.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.40. عرضه در گردش ROO برابر است با 294.63M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.10M است.