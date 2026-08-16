قیمت امروز PRSM AI

قیمت لحظه‌ ای PRSM AI (PRSM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRSM به USD برابر با $ 0 برای هر PRSM می‌ باشد.

توکن PRSM AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,290.48 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 704.67M PRSM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRSM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRSM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -5.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PRSM AI (PRSM)

ارزش بازار $ 15.29K$ 15.29K $ 15.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.48K$ 21.48K $ 21.48K سرمایه در گردش 704.67M 704.67M 704.67M عرضه کل 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

ارزش بازار فعلی PRSM AI برابر است با $ 15.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PRSM برابر است با 704.67M، و عرضه کل آن 989937482.125917 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.48K است.