قیمت امروز Project DogCat DCAT

قیمت لحظه‌ ای Project DogCat DCAT (DCAT) در حال حاضر برابر با $ 0.0017972 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DCAT به USD برابر با $ 0.0017972 برای هر DCAT می‌ باشد.

توکن Project DogCat DCAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 179,723 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M DCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DCAT در بازه‌ ای بین $ 0.00174898 (حداقل) و $ 0.00181684 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00184969 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00172207 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 767.98 رسیده است.

اطلاعات بازار Project DogCat DCAT (DCAT)

ارزش بازار $ 179.72K$ 179.72K $ 179.72K حجم (24 ساعته) $ 767.98$ 767.98 $ 767.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 179.72K$ 179.72K $ 179.72K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Project DogCat DCAT برابر است با $ 179.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 767.98. عرضه در گردش DCAT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.72K است.