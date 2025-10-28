PolypumpPOLYPUMP چیست

Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.

پیش‌ بینی قیمت Polypump (USD)

ارزش Polypump (POLYPUMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Polypump (POLYPUMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Polypump را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Polypump را بررسی کنید!

POLYPUMP به ارزهای محلی

توکنومیکس Polypump (POLYPUMP)

درک، توکنومیکس Polypump (POLYPUMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POLYPUMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Polypump (POLYPUMP) امروز Polypump (POLYPUMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POLYPUMP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POLYPUMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POLYPUMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Polypump چقدر است؟ ارزش بازار POLYPUMP برابر است با $ 11.54K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POLYPUMP چقدر است؟ عرضه در گردش POLYPUMP برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POLYPUMP چقدر بوده است؟ POLYPUMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POLYPUMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POLYPUMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات POLYPUMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POLYPUMP برابر است با -- USD . آیا POLYPUMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POLYPUMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POLYPUMP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Polypump (POLYPUMP)