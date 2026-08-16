قیمت امروز Poker44

قیمت لحظه‌ ای Poker44 (SN126) در حال حاضر برابر با $ 0.908261 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN126 به USD برابر با $ 0.908261 برای هر SN126 می‌ باشد.

توکن Poker44 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,147,088 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.26M SN126 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN126 در بازه‌ ای بین $ 0.893046 (حداقل) و $ 0.933911 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.19 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.893046 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN126 طی یک ساعت گذشته به میزان +1.51% و در هفت روز اخیر به میزان -14.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Poker44 (SN126)

ارزش بازار $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M حجم (24 ساعته) $ 3.27K$ 3.27K $ 3.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M سرمایه در گردش 1.26M 1.26M 1.26M عرضه کل 1,263,985.117546852 1,263,985.117546852 1,263,985.117546852

ارزش بازار فعلی Poker44 برابر است با $ 1.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.27K. عرضه در گردش SN126 برابر است با 1.26M، و عرضه کل آن 1263985.117546852 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.