PockemyPKM چیست

Pockemy is the official character and official partner of Smart Pocket. $PKM is a 100% fair-launch token with no team holdings. $PKM is a fully certified and registered as a verified token on Smart Pocket. --- CA: 6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp Launchpad: https://www.smapocke.app Official Website: https://pockemy.com/ Swap: https://www.smapocke.app/meme-pad/6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp Pockemy is the official character and official partner of Smart Pocket. $PKM is a 100% fair-launch token with no team holdings. $PKM is a fully certified and registered as a verified token on Smart Pocket. CA: 6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp Launchpad: https://www.smapocke.app Official Website: https://pockemy.com/ Swap: https://www.smapocke.app/meme-pad/6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pockemy (PKM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pockemy (USD)

ارزش Pockemy (PKM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pockemy (PKM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pockemy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pockemy را بررسی کنید!

PKM به ارزهای محلی

توکنومیکس Pockemy (PKM)

درک، توکنومیکس Pockemy (PKM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PKM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pockemy (PKM) امروز Pockemy (PKM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PKM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PKM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PKM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pockemy چقدر است؟ ارزش بازار PKM برابر است با $ 879.23K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PKM چقدر است؟ عرضه در گردش PKM برابر است با 999.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PKM چقدر بوده است؟ PKM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03301221 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PKM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PKM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PKM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PKM برابر است با -- USD . آیا PKM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PKM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PKM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pockemy (PKM)