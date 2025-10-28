PigeonTokenPIQ چیست

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products. The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community. Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products. The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PigeonToken (PIQ) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PigeonToken (USD)

ارزش PigeonToken (PIQ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PigeonToken (PIQ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PigeonToken را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PigeonToken را بررسی کنید!

PIQ به ارزهای محلی

توکنومیکس PigeonToken (PIQ)

درک، توکنومیکس PigeonToken (PIQ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PIQ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PigeonToken (PIQ) امروز PigeonToken (PIQ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PIQ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PIQ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PIQ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PigeonToken چقدر است؟ ارزش بازار PIQ برابر است با $ 33.69K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PIQ چقدر است؟ عرضه در گردش PIQ برابر است با 15.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PIQ چقدر بوده است؟ PIQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PIQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PIQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PIQ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PIQ برابر است با -- USD . آیا PIQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PIQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PIQ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PigeonToken (PIQ)