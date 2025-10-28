PickleCharts TokenPCC چیست

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

پیش‌ بینی قیمت PickleCharts Token (USD)

ارزش PickleCharts Token (PCC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PickleCharts Token (PCC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PickleCharts Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PickleCharts Token را بررسی کنید!

PCC به ارزهای محلی

توکنومیکس PickleCharts Token (PCC)

درک، توکنومیکس PickleCharts Token (PCC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PCC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PickleCharts Token (PCC) امروز PickleCharts Token (PCC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PCC به واحد USD برابر است با 0.0019048 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PCC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0019048 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PCC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PickleCharts Token چقدر است؟ ارزش بازار PCC برابر است با $ 31.91K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PCC چقدر است؟ عرضه در گردش PCC برابر است با 16.75M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PCC چقدر بوده است؟ PCC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00764956 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PCC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PCC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00189496 USD رسید. حجم معاملات PCC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PCC برابر است با -- USD . آیا PCC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PCC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PCC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PickleCharts Token (PCC)