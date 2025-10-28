قیمت لحظه‌ ای PickleCharts Token امروز برابر است با 0.0019048 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PCC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PCC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PickleCharts Token امروز برابر است با 0.0019048 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PCC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PCC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت PickleCharts Token (PCC)

قیمت لحظه‌ ای 1 PCC به USD:

$0.0019048
$0.0019048$0.0019048
-0.20%1D
نمودار قیمت لحظه ای PickleCharts Token (PCC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:08:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PickleCharts Token (PCC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00192653
$ 0.00192653$ 0.00192653
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0.00192653
$ 0.00192653$ 0.00192653

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

--

-0.29%

-23.88%

-23.88%

قیمت لحظه‌ ای PickleCharts Token (PCC) برابر است با $0.0019048. در 24 ساعت گذشته، PCC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00189496 تا حداکثر $ 0.00192653 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PCC برابر با $ 0.00764956 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00189496 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PCC در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.29% و در 7 روز گذشته -23.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PickleCharts Token (PCC)

$ 31.91K
$ 31.91K$ 31.91K

--
----

$ 37.62K
$ 37.62K$ 37.62K

16.75M
16.75M 16.75M

19,750,663.33791203
19,750,663.33791203 19,750,663.33791203

ارزش بازار فعلی PickleCharts Token برابر است با $ 31.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PCC برابر است با 16.75M، و عرضه کل آن 19750663.33791203 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.62K است.

تاریخچه قیمت PickleCharts Token (PCC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PickleCharts Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PickleCharts Token به USD به میزان $ -0.0006360296 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PickleCharts Token به USD به میزان $ -0.0010520042 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PickleCharts Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.29%
30 روز$ -0.0006360296-33.39%
60 روز$ -0.0010520042-55.22%
90 روز$ 0--

PickleCharts TokenPCC چیست

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت PickleCharts Token (USD)

ارزش PickleCharts Token (PCC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PickleCharts Token (PCC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PickleCharts Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PickleCharts Token را بررسی کنید!

PCC به ارزهای محلی

توکنومیکس PickleCharts Token (PCC)

درک، توکنومیکس PickleCharts Token (PCC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PCC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PickleCharts Token (PCC)

امروز PickleCharts Token (PCC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PCC به واحد USD برابر است با 0.0019048 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PCC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PCC نسبت به USD برابر است با $ 0.0019048. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PickleCharts Token چقدر است؟
ارزش بازار PCC برابر است با $ 31.91K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PCC چقدر است؟
عرضه در گردش PCC برابر است با 16.75M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PCC چقدر بوده است؟
PCC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00764956 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PCC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PCC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00189496 USD رسید.
حجم معاملات PCC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PCC برابر است با -- USD.
آیا PCC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PCC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PCC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:08:43 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

