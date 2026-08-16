قیمت امروز Pfizer xStock

قیمت لحظه‌ ای Pfizer xStock (PFEX) در حال حاضر برابر با $ 26.94 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PFEX به USD برابر با $ 26.94 برای هر PFEX می‌ باشد.

توکن Pfizer xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 344,554 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.79K PFEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PFEX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 29.54 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 23.64 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PFEX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 215.83 رسیده است.

اطلاعات بازار Pfizer xStock (PFEX)

ارزش بازار $ 344.55K$ 344.55K $ 344.55K حجم (24 ساعته) $ 215.83$ 215.83 $ 215.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 115.27M$ 115.27M $ 115.27M سرمایه در گردش 12.79K 12.79K 12.79K عرضه کل 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

ارزش بازار فعلی Pfizer xStock برابر است با $ 344.55K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 215.83. عرضه در گردش PFEX برابر است با 12.79K، و عرضه کل آن 4279152.140978401 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 115.27M است.