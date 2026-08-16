قیمت امروز Otto AI

قیمت لحظه‌ ای Otto AI (OTTO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OTTO به USD برابر با $ 0 برای هر OTTO می‌ باشد.

توکن Otto AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 331,127 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 450.77M OTTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OTTO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01160796 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OTTO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -2.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.94 رسیده است.

اطلاعات بازار Otto AI (OTTO)

ارزش بازار $ 331.13K$ 331.13K $ 331.13K حجم (24 ساعته) $ 32.94$ 32.94 $ 32.94 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 711.14K$ 711.14K $ 711.14K سرمایه در گردش 450.77M 450.77M 450.77M عرضه کل 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569

ارزش بازار فعلی Otto AI برابر است با $ 331.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.94. عرضه در گردش OTTO برابر است با 450.77M، و عرضه کل آن 968081904.3643569 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 711.14K است.