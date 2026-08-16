قیمت امروز Opulous

قیمت لحظه‌ ای Opulous (OPUL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 418.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OPUL به USD برابر با $ 0 برای هر OPUL می‌ باشد.

توکن Opulous در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,858 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M OPUL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OPUL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.56 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OPUL طی یک ساعت گذشته به میزان -2.60% و در هفت روز اخیر به میزان +6.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.13 رسیده است.

اطلاعات بازار Opulous (OPUL)

ارزش بازار $ 74.86K$ 74.86K $ 74.86K حجم (24 ساعته) $ 21.13$ 21.13 $ 21.13 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.86K$ 74.86K $ 74.86K سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Opulous برابر است با $ 74.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.13. عرضه در گردش OPUL برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.86K است.