قیمت امروز Opium Bird

قیمت لحظه‌ ای Opium Bird (OPIUMBIRD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OPIUMBIRD به USD برابر با $ 0 برای هر OPIUMBIRD می‌ باشد.

توکن Opium Bird در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 160,008 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.81M OPIUMBIRD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OPIUMBIRD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OPIUMBIRD طی یک ساعت گذشته به میزان +5.18% و در هفت روز اخیر به میزان -0.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Opium Bird (OPIUMBIRD)

ارزش بازار $ 160.01K$ 160.01K $ 160.01K حجم (24 ساعته) $ 3.20K$ 3.20K $ 3.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 160.01K$ 160.01K $ 160.01K سرمایه در گردش 997.81M 997.81M 997.81M عرضه کل 997,809,845.715717 997,809,845.715717 997,809,845.715717

ارزش بازار فعلی Opium Bird برابر است با $ 160.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.20K. عرضه در گردش OPIUMBIRD برابر است با 997.81M، و عرضه کل آن 997809845.715717 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 160.01K است.