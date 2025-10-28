Open SourceOS چیست

OpenSource - The Internet Of Codes OpenSource is a decentralized development platform that revolutionizes how developers collaborate and get rewarded. Push code to permanent storage on Arweave, earn $OS tokens automatically, and build your on-chain reputation.

پیش‌ بینی قیمت Open Source (USD)

ارزش Open Source (OS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Open Source (OS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Open Source را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Open Source را بررسی کنید!

توکنومیکس Open Source (OS)

درک، توکنومیکس Open Source (OS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Open Source (OS) امروز Open Source (OS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OS به واحد USD برابر است با 0.00131959 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00131959 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Open Source چقدر است؟ ارزش بازار OS برابر است با $ 131.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OS چقدر است؟ عرضه در گردش OS برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OS چقدر بوده است؟ OS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04628724 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00131258 USD رسید. حجم معاملات OS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OS برابر است با -- USD . آیا OS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OS مراجعه کنید.

