OmnipairOMFG چیست

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project's vision that every asset can find a market.

پیش‌ بینی قیمت Omnipair (USD)

OMFG به ارزهای محلی

توکنومیکس Omnipair (OMFG)

درک، توکنومیکس Omnipair (OMFG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OMFG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Omnipair (OMFG) امروز Omnipair (OMFG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OMFG به واحد USD برابر است با 0.651494 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OMFG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.651494 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OMFG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Omnipair چقدر است؟ ارزش بازار OMFG برابر است با $ 7.82M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OMFG چقدر است؟ عرضه در گردش OMFG برابر است با 12.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OMFG چقدر بوده است؟ OMFG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.86 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OMFG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OMFG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.335642 USD رسید. حجم معاملات OMFG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OMFG برابر است با -- USD . آیا OMFG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OMFG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OMFG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Omnipair (OMFG)