قیمت امروز NSDQ420

قیمت لحظه‌ ای NSDQ420 (NSDQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NSDQ به USD برابر با $ 0 برای هر NSDQ می‌ باشد.

توکن NSDQ420 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 127,108 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NSDQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NSDQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01594689 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NSDQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -18.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.63K رسیده است.

اطلاعات بازار NSDQ420 (NSDQ)

ارزش بازار $ 127.11K$ 127.11K $ 127.11K حجم (24 ساعته) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.11K$ 127.11K $ 127.11K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NSDQ420 برابر است با $ 127.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.63K. عرضه در گردش NSDQ برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.11K است.