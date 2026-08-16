قیمت امروز NodalWaves

قیمت لحظه‌ ای NodalWaves (NODAL) در حال حاضر برابر با $ 0.00322606 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NODAL به USD برابر با $ 0.00322606 برای هر NODAL می‌ باشد.

توکن NodalWaves در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,214,319 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 376.41M NODAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NODAL در بازه‌ ای بین $ 0.00322229 (حداقل) و $ 0.00333284 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0040084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00196783 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NODAL طی یک ساعت گذشته به میزان -2.02% و در هفت روز اخیر به میزان +39.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.13K رسیده است.

اطلاعات بازار NodalWaves (NODAL)

ارزش بازار $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M حجم (24 ساعته) $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.26M$ 32.26M $ 32.26M سرمایه در گردش 376.41M 376.41M 376.41M عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NodalWaves برابر است با $ 1.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.13K. عرضه در گردش NODAL برابر است با 376.41M، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.26M است.