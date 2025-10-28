NIKYNIKY چیست

Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy.

منبع NIKY (NIKY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت NIKY (USD)

NIKY به ارزهای محلی

توکنومیکس NIKY (NIKY)

درک، توکنومیکس NIKY (NIKY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NIKY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NIKY (NIKY) امروز NIKY (NIKY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NIKY به واحد USD برابر است با 0.00090201 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NIKY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00090201 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NIKY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NIKY چقدر است؟ ارزش بازار NIKY برابر است با $ 901.71K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NIKY چقدر است؟ عرضه در گردش NIKY برابر است با 999.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NIKY چقدر بوده است؟ NIKY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00202952 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NIKY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NIKY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00054155 USD رسید. حجم معاملات NIKY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NIKY برابر است با -- USD . آیا NIKY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NIKY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NIKY مراجعه کنید.

