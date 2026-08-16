قیمت امروز MPOOL

قیمت لحظه‌ ای MPOOL (MULT POOL) در حال حاضر برابر با $ 0.00366789 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MULT POOL به USD برابر با $ 0.00366789 برای هر MULT POOL می‌ باشد.

توکن MPOOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 326,494 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 89.01M MULT POOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MULT POOL در بازه‌ ای بین $ 0.00366768 (حداقل) و $ 0.00406065 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00596188 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00187809 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MULT POOL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -8.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.53K رسیده است.

اطلاعات بازار MPOOL (MULT POOL)

ارزش بازار $ 326.49K$ 326.49K $ 326.49K حجم (24 ساعته) $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 326.49K$ 326.49K $ 326.49K سرمایه در گردش 89.01M 89.01M 89.01M عرضه کل 89,014,629.85606231 89,014,629.85606231 89,014,629.85606231

ارزش بازار فعلی MPOOL برابر است با $ 326.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.53K. عرضه در گردش MULT POOL برابر است با 89.01M، و عرضه کل آن 89014629.85606231 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 326.49K است.