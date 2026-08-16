قیمت امروز MOLTYCASH

قیمت لحظه‌ ای MOLTYCASH (MOLTYCASH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOLTYCASH به USD برابر با $ 0 برای هر MOLTYCASH می‌ باشد.

توکن MOLTYCASH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,475 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 88.37B MOLTYCASH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOLTYCASH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOLTYCASH طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MOLTYCASH (MOLTYCASH)

ارزش بازار $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K سرمایه در گردش 88.37B 88.37B 88.37B عرضه کل 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852

ارزش بازار فعلی MOLTYCASH برابر است با $ 43.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOLTYCASH برابر است با 88.37B، و عرضه کل آن 94407502432.94852 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.45K است.