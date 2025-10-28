MintifyMINT چیست

Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain. Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications. Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain. Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Mintify (USD)

ارزش Mintify (MINT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mintify (MINT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mintify را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mintify را بررسی کنید!

MINT به ارزهای محلی

توکنومیکس Mintify (MINT)

درک، توکنومیکس Mintify (MINT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MINT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mintify (MINT) امروز Mintify (MINT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MINT به واحد USD برابر است با 0.00137614 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MINT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00137614 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MINT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mintify چقدر است؟ ارزش بازار MINT برابر است با $ 678.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MINT چقدر است؟ عرضه در گردش MINT برابر است با 492.91M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MINT چقدر بوده است؟ MINT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.059905 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MINT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MINT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00112617 USD رسید. حجم معاملات MINT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MINT برابر است با -- USD . آیا MINT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MINT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MINT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mintify (MINT)