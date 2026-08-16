قیمت امروز MINATIVERSE

قیمت لحظه‌ ای MINATIVERSE (MNTC) در حال حاضر برابر با $ 0.06195 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MNTC به USD برابر با $ 0.06195 برای هر MNTC می‌ باشد.

توکن MINATIVERSE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 339,155 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.47M MNTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MNTC در بازه‌ ای بین $ 0.058942 (حداقل) و $ 0.063945 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 28.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03194247 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MNTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -4.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 650.25 رسیده است.

اطلاعات بازار MINATIVERSE (MNTC)

ارزش بازار $ 339.16K$ 339.16K $ 339.16K حجم (24 ساعته) $ 650.25$ 650.25 $ 650.25 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 641.14K$ 641.14K $ 641.14K سرمایه در گردش 5.47M 5.47M 5.47M عرضه کل 10,349,999.0 10,349,999.0 10,349,999.0

ارزش بازار فعلی MINATIVERSE برابر است با $ 339.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 650.25. عرضه در گردش MNTC برابر است با 5.47M، و عرضه کل آن 10349999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 641.14K است.