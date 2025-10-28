Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP چیست

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral. msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Midas msyrupUSDp (USD)

ارزش Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Midas msyrupUSDp را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Midas msyrupUSDp را بررسی کنید!

MSYRUPUSDP به ارزهای محلی

توکنومیکس Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

درک، توکنومیکس Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSYRUPUSDP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) امروز Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MSYRUPUSDP به واحد USD برابر است با 1.008 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MSYRUPUSDP نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.008 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MSYRUPUSDP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Midas msyrupUSDp چقدر است؟ ارزش بازار MSYRUPUSDP برابر است با $ 201.64M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MSYRUPUSDP چقدر است؟ عرضه در گردش MSYRUPUSDP برابر است با 200.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSYRUPUSDP چقدر بوده است؟ MSYRUPUSDP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.008 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MSYRUPUSDP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MSYRUPUSDP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MSYRUPUSDP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSYRUPUSDP برابر است با -- USD . آیا MSYRUPUSDP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MSYRUPUSDP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSYRUPUSDP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)