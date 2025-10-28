قیمت لحظه‌ ای Midas msyrupUSDp امروز برابر است با 1.008 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSYRUPUSDP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSYRUPUSDP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Midas msyrupUSDp امروز برابر است با 1.008 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSYRUPUSDP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSYRUPUSDP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$1.008
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:19 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) به واحد USD

$ 1.008
$ 1.008
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.008
$ 1.008
$ 1.008
$ 0
قیمت لحظه‌ ای Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) برابر است با $1.008. در 24 ساعت گذشته، MSYRUPUSDP در بازه قیمتی حداقل $ 1.008 تا حداکثر $ 1.008 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MSYRUPUSDP برابر با $ 1.008 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MSYRUPUSDP در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +0.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 201.64M
--
$ 201.64M
200.00M
199,999,099.5219583
ارزش بازار فعلی Midas msyrupUSDp برابر است با $ 201.64M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MSYRUPUSDP برابر است با 200.00M، و عرضه کل آن 199999099.5219583 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 201.64M است.

تاریخچه قیمت Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Midas msyrupUSDp به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Midas msyrupUSDp به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Midas msyrupUSDp به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Midas msyrupUSDp به USD به میزان $ 0 بود.

Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP چیست

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

پیش‌ بینی قیمت Midas msyrupUSDp (USD)

ارزش Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Midas msyrupUSDp را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Midas msyrupUSDp را بررسی کنید!

MSYRUPUSDP به ارزهای محلی

توکنومیکس Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

درک، توکنومیکس Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSYRUPUSDP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

امروز Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MSYRUPUSDP به واحد USD برابر است با 1.008 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MSYRUPUSDP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MSYRUPUSDP نسبت به USD برابر است با $ 1.008. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Midas msyrupUSDp چقدر است؟
ارزش بازار MSYRUPUSDP برابر است با $ 201.64M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MSYRUPUSDP چقدر است؟
عرضه در گردش MSYRUPUSDP برابر است با 200.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSYRUPUSDP چقدر بوده است؟
MSYRUPUSDP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.008 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MSYRUPUSDP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MSYRUPUSDP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MSYRUPUSDP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSYRUPUSDP برابر است با -- USD.
آیا MSYRUPUSDP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MSYRUPUSDP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSYRUPUSDP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:19 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

