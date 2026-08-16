قیمت امروز MEME HORSE

قیمت لحظه‌ ای MEME HORSE (MHORSE) در حال حاضر برابر با $ 0.060482 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MHORSE به USD برابر با $ 0.060482 برای هر MHORSE می‌ باشد.

توکن MEME HORSE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,481,339 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M MHORSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MHORSE در بازه‌ ای بین $ 0.060475 (حداقل) و $ 0.060497 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.120745 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01028842 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MHORSE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 518.16K رسیده است.

اطلاعات بازار MEME HORSE (MHORSE)

ارزش بازار $ 60.48M$ 60.48M $ 60.48M حجم (24 ساعته) $ 518.16K$ 518.16K $ 518.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.48M$ 60.48M $ 60.48M سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

ارزش بازار فعلی MEME HORSE برابر است با $ 60.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 518.16K. عرضه در گردش MHORSE برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.48M است.