قیمت امروز MarsDog Token

قیمت لحظه‌ ای MarsDog Token (MARSDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARSDOG به USD برابر با $ 0 برای هر MARSDOG می‌ باشد.

توکن MarsDog Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,394 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.49B MARSDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARSDOG در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARSDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MarsDog Token (MARSDOG)

ارزش بازار $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.63K$ 46.63K $ 46.63K سرمایه در گردش 15.49B 15.49B 15.49B عرضه کل 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MarsDog Token برابر است با $ 34.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARSDOG برابر است با 15.49B، و عرضه کل آن 21000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.63K است.