قیمت امروز MARS4

قیمت لحظه‌ ای MARS4 (MARS4) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARS4 به USD برابر با $ 0 برای هر MARS4 می‌ باشد.

توکن MARS4 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,057 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.00B MARS4 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARS4 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08957 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARS4 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -68.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MARS4 (MARS4)

ارزش بازار $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K سرمایه در گردش 4.00B 4.00B 4.00B عرضه کل 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MARS4 برابر است با $ 22.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARS4 برابر است با 4.00B، و عرضه کل آن 4000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.06K است.