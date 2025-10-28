قیمت لحظه‌ ای Mansioncoin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MANSION به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MANSION را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Mansioncoin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MANSION به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MANSION را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Mansioncoin (MANSION)

قیمت لحظه‌ ای 1 MANSION به USD:

--
----
+2.90%1D
نمودار قیمت لحظه ای Mansioncoin (MANSION)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mansioncoin (MANSION) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.63%

+2.94%

+11.81%

+11.81%

قیمت لحظه‌ ای Mansioncoin (MANSION) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MANSION در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MANSION برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MANSION در یک ساعت گذشته -1.63%، در 24 ساعت گذشته +2.94% و در 7 روز گذشته +11.81% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mansioncoin (MANSION)

$ 53.51K
$ 53.51K$ 53.51K

--
----

$ 53.51K
$ 53.51K$ 53.51K

964.52M
964.52M 964.52M

964,516,712.189326
964,516,712.189326 964,516,712.189326

ارزش بازار فعلی Mansioncoin برابر است با $ 53.51K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MANSION برابر است با 964.52M، و عرضه کل آن 964516712.189326 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.51K است.

تاریخچه قیمت Mansioncoin (MANSION) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Mansioncoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mansioncoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mansioncoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mansioncoin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.94%
30 روز$ 0+7.78%
60 روز$ 0-37.10%
90 روز$ 0--

MansioncoinMANSION چیست

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Mansioncoin (USD)

ارزش Mansioncoin (MANSION) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mansioncoin (MANSION) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mansioncoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mansioncoin را بررسی کنید!

MANSION به ارزهای محلی

توکنومیکس Mansioncoin (MANSION)

درک، توکنومیکس Mansioncoin (MANSION) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MANSION بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mansioncoin (MANSION)

امروز Mansioncoin (MANSION) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MANSION به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MANSION نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MANSION نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mansioncoin چقدر است؟
ارزش بازار MANSION برابر است با $ 53.51K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MANSION چقدر است؟
عرضه در گردش MANSION برابر است با 964.52M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MANSION چقدر بوده است؟
MANSION به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MANSION در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MANSION به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MANSION چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MANSION برابر است با -- USD.
آیا MANSION در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MANSION در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MANSION مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:25 (UTC+8)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

