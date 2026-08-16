قیمت امروز Make Memes Great Again

قیمت لحظه‌ ای Make Memes Great Again (MMGA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MMGA به USD برابر با $ 0 برای هر MMGA می‌ باشد.

توکن Make Memes Great Again در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,206 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M MMGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MMGA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00134516 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MMGA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Make Memes Great Again (MMGA)

ارزش بازار $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,889,871.066908 999,889,871.066908 999,889,871.066908

ارزش بازار فعلی Make Memes Great Again برابر است با $ 33.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MMGA برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999889871.066908 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.21K است.