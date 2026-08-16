قیمت امروز Mad Coin

قیمت لحظه‌ ای Mad Coin ($MAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 34.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $MAD به USD برابر با $ 0 برای هر $MAD می‌ باشد.

توکن Mad Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 413,832 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 486.43M $MAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $MAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00131892 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00556353 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $MAD طی یک ساعت گذشته به میزان -3.03% و در هفت روز اخیر به میزان -50.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Mad Coin ($MAD)

ارزش بازار $ 413.83K$ 413.83K $ 413.83K حجم (24 ساعته) $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 413.83K$ 413.83K $ 413.83K سرمایه در گردش 486.43M 486.43M 486.43M عرضه کل 486,425,418.992275 486,425,418.992275 486,425,418.992275

ارزش بازار فعلی Mad Coin برابر است با $ 413.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.71K. عرضه در گردش $MAD برابر است با 486.43M، و عرضه کل آن 486425418.992275 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 413.83K است.