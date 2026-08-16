قیمت امروز Lumen Privacy

قیمت لحظه‌ ای Lumen Privacy (LUMEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUMEN به USD برابر با $ 0 برای هر LUMEN می‌ باشد.

توکن Lumen Privacy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,037.68 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B LUMEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUMEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUMEN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Lumen Privacy (LUMEN)

ارزش بازار $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Lumen Privacy برابر است با $ 14.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LUMEN برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.04K است.